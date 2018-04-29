Русский пилот Формулы-1 отметился идиотизмом на Гран-при Азербайджана

Испанский автогонщик и пилот команды McLaren Фернандо Алонсо назвал идиотизмом, столкновение болидов немецкого пилота Renault Нико Хюлькенберга и россиянина Сергея Сироткина, представляющего Williams, во время гонки Гран-при Азербайджана.

"Какой глупый парень Сироткин. Он сам закрыл путь. Я не понимаю. Невероятно. Осторожно прошел два поворота, чтобы в него врезались. Идиотизм", - заявил Алонсо.

Сироткин сошел на первом же круге. Гонка стала четвертой для россиянина в качестве пилота Формулы-1. Также неудача настигла россиянина и в его дебюте на этапе Формулы-1 в Австралии. Тогда он был вынужден сойти с трассы из-за того, что в машину засосало пакет из-под сэндвича, который вывел ее из строя.