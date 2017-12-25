Звезда "Манчестер Юнайтед" принял решение уйти из клуба

Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллаини решил покинуть "Манчестер Юнайтед". Звезда "красных дьяволов" не собирается продлевать контракт с английским клубом.

30-летний футболист, у которого заканчивается соглашение с МЮ в июне 2018 года, уйдет из команды Жозе Моуриньо бесплатно. Игрок покинет "Юнайтед" на правах свободного агента. Об этом сообщает британское издание Express.

Cтоит отметить, что для МЮ потеря Феллаини будет весьма значительной. Ранее сам Жозе Моуриньо заявил, что Маруан является фантастическим игроком. По словам португальца, он хочет, чтобы бельгиец остался в клубе.

В нынешнем сезоне полузащитник отыграл в 15 матчах во всех турнирах, забив 6 мячей.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что английский клуб решил купить футболиста сборной Украины.