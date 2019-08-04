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Украинец Зинченко забил пенальти и выиграл Суперкубок Англии

Украинец Зинченко забил пенальти и выиграл Суперкубок Англии
Наш соотечественник отметился результативными действиями
4.2т Читать материал на украинском

"Манчестер Сити" за который выступает украинский защитник Александр Зинченко стал обладателем Суперкубка Англии.

В напряженном матче лишь в серии пенальти подопечные Пепа Гвардиолы обыграли "Ливерпуль" - 5:4. Основное время завершилось со счетом 1:1.

"Горожане" стали первой командой в истории, которой за сезон удалось выиграть четыре английских трофея.

Уже на 12-й минуте "Сити" благодаря шикарному удару Стерлинга повел в счете.

Преимущество гостей на 77-й минуте нивелировал Матип, когда после подачи со стандарта с мячом в штрафной оказался Ван Дейк и зряче накинул мяч на голову немцу. Тот пробил с пары метров Браво.

Концовка прошла в напряженных обоюдоострых атаках, где ближе к голу были ливерпульцы, но фантастическая игра вратаря и защитников позволила встрече перейти в серию послематчевых пенальти.

Решающим стал сейв Браво после удара Вейналдума. Свой пенальти забил и Александр Зинченко, вышедший с первых минут и проведя на поле все игровое время.

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:5

Голы: 0:1 – 12 Стерлинг, 1:1 – 77 Матип.

Ливерпуль – Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд (Матип, 67), Фабиньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Вейналдум, Фирмино (Шакири, 79), Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 79).

Манчестер Сити – Браво, Отаменди, Уокер, Стоунз, Зинченко, Бернарду Силва, Сильва (Гюндоган, 61), Стерлинг, де Брюйне (Фоден, 89), Сане (Габриэл Жезус, 13), Родри Эрнандес.

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.

Предупреждение: де Брюйне (33).

Ливерпуль - Манчестер Сити

Ливерпуль - Манчестер Сити

Ливерпуль - Манчестер Сити

Ливерпуль - Манчестер Сити

Ливерпуль - Манчестер Сити

Ливерпуль - Манчестер Сити

Ливерпуль - Манчестер Сити

Ливерпуль - Манчестер Сити

Ливерпуль - Манчестер Сити

Ливерпуль - Манчестер Сити

Ливерпуль - Манчестер Сити

Ливерпуль - Манчестер Сити

Новости
Украинец Зинченко забил пенальти и выиграл Суперкубок Англии

Напомним, что в прошлом сезоне Зинченко вместе с "МанСити" стал чемпионом Англии и выиграл Кубок лиги, а в мае 2019 завоевал Кубок Англии.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Место
Англия
Тег
ФК Манчестер Сити
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