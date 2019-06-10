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Зидан решился на необычный шаг ради Лунина

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Тренерский штаб мадридского "Реала" принял решение по перестановкам на вратарской позиции и решил вернуть в команду Андрея Лунина.

По информации издания BeSoccer, королевский клуб отдает сына главного тренера 21-летнего Луку Зидана в аренду и сделает резервным голкипером украинца.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

Также по сообщению испанского сайта в сезоне-2019/20 первым номером "Реала" будет Тибо Куртуа, а нынешний второй вратарь Кейлор Навас покинет команду.

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Напомним, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин был отдан в аренду клубу "Леганес", за который провел 7 матчей, пропустил 7 мячей и 3 раза оставил свои ворота "сухими".

Как соощал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины Андрей Лунин не останется в аренде в "Леганесе" на будущий сезон.

Информация о том, что наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался от услуг нашего соотечественника, не соответствует действительности, сообщает авторитетное испанское издание Mundo Deportivo.

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Тема
Чемпионат Испании
Персоны
Андрей ЛунинТибо КуртуаКейлор Навас
Теги
Реал МадридЛеганес
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