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12 сентября • обновлено в 16:23
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Жаль "Реал" и "Барселону": Блохин едко отреагировал на слухи о работе

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Легендарный игрок и тренер киевского "Динамо" Олег Блохин с сарказмом прокомментировал появившиеся в прессе слухи о том, что он может возглавить греческий ПАОК.

Олег Блохин

Олег Блохин

dynamo.kiev.ua

"А журналисты, которые написали о ПАОК, не сообщили, что я могу возглавить "Реал" или "Барселону"? Нет? Очень жаль. Написали, что я веду активные переговоры. Какие переговоры? С кем? Я пока что не имею никакого понятия на этот счет", — заявил Блохин, которого цитирует Footboom.

Отвечая на вопрос о предложениях о работе, Олег Владимирович отметил, что определенные варианты у него были, однако ПАОК в них не фигурировал. По его словам, он знает откуда появилась неправдивая информация.

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"Предложения были, но, признаюсь честно, не очень. Они меня не устроили. Сам прочитал, что могу возглавить ПАОК, и начал смеяться. Журналисты написали, что им стало известно из близких источников. А кто этот близкий источник? Жена или, может быть, дети? Но написали красиво", — добавил легендарный в прошлом форвард.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ "украли" рекорд Блохина.

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Персона
Олег Блохин
Место
Украина Киев
Тег
ПАОК
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