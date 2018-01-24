"Запретить дышать": ФСБ выдала предприятиям России жесткое требование по ЧМ-2018

Федеральная служба безопасности (ФСБ) начала массово предупреждать российские предприятия, расположенные в городах ЧМ-2018, о необходимости остановки на период проведения турнира.

У "Коммерсанта" есть письмо от 16 января, которое получил руководитель одного из крупных химических предприятий Нижегородской области от регионального отделения ФСБ. В документе говорится, что работа завода должна быть остановлена на период проведения ЧМ-2018.

ФСБ обосновывает свои требования указом президента РФ от 9 мая 2017 года и постановлением правительства РФ от 9 июня 2017 года о применении усиленных мер безопасности в рамках чемпионата, поясняя, что на время турнира утверждены специальные правила.

Аналогичные письма получили почти все крупные производства области, в том числе Кстовский нефтеперерабатывающий завод "Лукойла", предприятия СИБУРа, "Русвинил", "Корунд", ОКБМ им. Африкантова (входит в "Росатом"), завод им. Свердлова (в том числе производит авиационные бомбы), "Синтез", и даже сельхозпроизводители.

Болельщики бурно отреагировали на такую новость, назвав ситуацию в стране "путинским ГУЛАГом" и иронизируют, что следующим будет запрет на дыхание.

Напомним, что матчи ЧМ-2018 состоятся в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Ранее гражданам Российской Федерации посоветовали не отправлять детей на отдых в местные курортные зоны из-зачемпионата мира по футболу 2018 года.