'Я очень разочарован': Михайличенко не сдержался после сенсации от 'Динамо'

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко с трудом смог подобрать слова после сенсционной ничьей с "Карпатами".

"Трудно даже давать экспресс-комментарий по матчу. Ожидали от "Карпат" такого построения игры. Чтобы выигрывать, нужно забивать, и, как выяснилось, не один мяч, потому что сиюминутная расслабленность привела к досадному рикошету, после которого мы пропустили мяч", - цитирует Михайличенко пресс-служба вице-чемпионов Украины.

По мнению наставника поражение его команды было б абсолютно незаслуженным.

"А в конце мы могли и проиграть этот матч, а это было бы абсолютно неправильно. Это футбол, здесь так бывает, что 30 раз бьешь по воротах, и не можешь забить хотя бы один мяч. А после единственного прострела мяч залетает в твои ворота. Нужно это пережить. Конечно же, я очень разочарован таким результатом — нельзя, просто невозможно было потерять очки в этой встрече, но мы смогли это сделать", — не сдержал эмоции Михайличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры чемпионата Украины донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" синхронно сенсационно потеряли очки в матчах с аутсайдерами. "Бело-синие" сыграли вничью с "Карпатами" (1:1), а "оранжево-черные" - с "Александрией" (0:0).

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