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18 ноября • обновлено в 14:32
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"Я не люблю, когда..." Роналду назвал причину своего демарша

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Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал свои замены в последних матчах "Юве", после которых СМИ заговорили о том, что 34-летний форвард потерял форму.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

"В последние три недели я был не до конца готов. У меня не было никакого конфликта с тренером, но все знают, что я не люблю, когда меня меняют. Однако в моих жестах после замен не было ничего негативного. Я пытался помочь "Ювентусу", выступая с травмой. Я прекрасно понимаю, почему Сарри (главный тренер "Ювентуса" - Ред.) сделал эти замены. В этих двух матчах я чувствовал себя не очень здорово и не был готов на 100 процентов", – приводит слова Роналду Football Italia.

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Напомним, в матчах с "Локомотивом" в Лиге чемпионов и с "Миланом" в чемпионате Италии Роналду был заменен. Это первый случай за последние три года, когда португальца меняют в двух играх подряд. Кроме того, в игре с "Миланом" многие заметили, что Криштиану не пожал руку наставнику команды и сразу направился в раздевалку. Также не дождавшись окончания поединка, португалец покинул пределы стадиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду провел феерический матч в отборе Евро-2020, установив необычный рекорд.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Персона
Криштиану Роналду
Тег
ФК Ювентус
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