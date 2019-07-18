"Всегда умирал": легионера "Динамо" вывели из себя

Защитник "Динамо" Карлос Самбрано, в прошлом сезоне выступавший за швейцарский "Базель" на правах аренды, рассказал в интервью, что пресса часто выставляет его в неприглядном свете.

"Случались ли у меня с кем-то ссоры внутри коллектива? Я всегда ладил со всеми. Проблемы были только с прессой, поэтому я долго не давал интервью, хотя ничего не имею против критики. Просто когда читаешь ложь, касающуюся личной жизни, это раздражает", – заявил Самбрано в интервью Еlcomercio.

Карлос Самбрано (слева) против Луиса Суареса elcomercio.pe

На вопрос о том, что его больше всего выводило из себя, перуанский защитник ответил:

"Была информация о моей недисциплинированности. О том, как я самовольно покинул отель. Кто-то сделал вброс. Также много писали о моем удалении в финале Копа Америка-2019 с Бразилией, но оно случилось лишь потому, что я всегда умирал за свою команду на поле".

Также он рассказал о своем ближайшем будущем.

"Полтора года назад у меня был сложный период, мне пришлось сменить несколько клубов, но с тех пор как я перешел в "Базель", в моей карьере произошли изменения. Я обрел мотивацию. У меня действующий контракт с "Динамо". В худшем случае, и я говорю это прямо, я буду должен вернуться в Украину", - заявил Самбрано.

По его словам, в Киеве он чувствовал себя некомфортно.

"Я не чувствовал себя комфортно в "Динамо" из-за определенных проблем, с которыми столкнулась команда. Если возникнет интересный вариант, то я надеюсь уехать. Было бы хорошо, чтобы это была команда из Германии".

Напомним, Карлос Самбрано успешно выступил на Копа Америка-2019 в составе сборной Перу, добыв серебро и став первым игроком "Динамо" – призером Кубка Америки.

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