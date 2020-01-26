Все страдания российского футбола показали в одной картинке

После декабрьского еврокубкового провала в России начался новый виток футбольного кризиса.

Авторитетный спортивный портал sports.ru представил все негативные события в одной картинке.

"На старте 2020-го в футбольных кабинетах зашуршали сильнее обычного – но не потому, что готовили яркие реформы, а потому что запускали фабрику плохих новостей. Ниже – главные события турбулентного января, попробуйте найти что-нибудь хорошее", - говорится в подписи к иллюстрации.

Футбол в России sports.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, московский ЦСКА упустил шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов, позорно вылетев из турнира. В пятом матче группового раунда самого престижного клубного европейского турнира вице-чемпион России дома уступил "Виктории" Пльзень.

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