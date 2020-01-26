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26 января • обновлено в 13:19
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Все страдания российского футбола показали в одной картинке

Все страдания российского футбола показали в одной картинке
Спорт №1 в РФ ушел в крутое пике
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После декабрьского еврокубкового провала в России начался новый виток футбольного кризиса.

Авторитетный спортивный портал sports.ru представил все негативные события в одной картинке.

"На старте 2020-го в футбольных кабинетах зашуршали сильнее обычного – но не потому, что готовили яркие реформы, а потому что запускали фабрику плохих новостей. Ниже – главные события турбулентного января, попробуйте найти что-нибудь хорошее", - говорится в подписи к иллюстрации.

Футбол в России

Футбол в России

sports.ru

Новости
"Дно пробито": грандиозный "позор России" вызвал бурную реакцию у болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, московский ЦСКА упустил шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов, позорно вылетев из турнира. В пятом матче группового раунда самого престижного клубного европейского турнира вице-чемпион России дома уступил "Виктории" Пльзень.

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Читайте все новости по теме "чемпионат России" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
чемпионат России
Место
Россия
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