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Вратарь в Болгарии забил самый нелепый автогол сезона

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Литовский голкипер болгарского футбольного клуба ЦСКА Витаутас Черниаускас отметился эпичнейшим автоголом в матче чемпионата страны.

На 14-й минуте встречи софийской команды с "Черно Море" из Варны защитник армейцев Николай Бодуров отпасовал назад вратарю. Черниаускас попытался сразу выбить мяч, но не попал по нему.

Кожаная сфера предательски подскочила и закатилась в ворота. Черниаускас попытался спасти ситуацию, но догнать круглого не смог.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нидерландский полузащитник английского клуба "Хаддерсфилд Таун" отметился эффектным автоголом в поединке Кубка Лиги. 21-летний уроженец Гронингена забил практически с центра поля на седьмой добавленной минуте в игре против "Сток Сити".

Место
Болгария
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