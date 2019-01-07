Вратарь в Болгарии забил самый нелепый автогол сезона

Литовский голкипер болгарского футбольного клуба ЦСКА Витаутас Черниаускас отметился эпичнейшим автоголом в матче чемпионата страны.

На 14-й минуте встречи софийской команды с "Черно Море" из Варны защитник армейцев Николай Бодуров отпасовал назад вратарю. Черниаускас попытался сразу выбить мяч, но не попал по нему.

Кожаная сфера предательски подскочила и закатилась в ворота. Черниаускас попытался спасти ситуацию, но догнать круглого не смог.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нидерландский полузащитник английского клуба "Хаддерсфилд Таун" отметился эффектным автоголом в поединке Кубка Лиги. 21-летний уроженец Гронингена забил практически с центра поля на седьмой добавленной минуте в игре против "Сток Сити".