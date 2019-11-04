VAR-прорыв Милевского, накал Безуса: топ-события украинцев в Европе

Давно европейский уик-энд не был столь разнообразным для украинских легионеров - зрители увидели не только отличные голы и чемпионские победы, но и яркие парадоксы.

Уже которую неделю из внимания футбольной Украины не выпадает Бельгия и "Гент" - как не Яремчук или Пластун, так Безус даст огня. А в соседнем "Брюгге" Соболь явно метит на чемпионство. Но кто-то из украинцев уже добыл золото, а кто-то в погоне за медалями готов заставить рефери... смотреть в телефон.

OBOZREVATEL рассказывает о самых значительных событиях украинских легионеров в Европе.

Безус напомнил, как умеет бить издали, и взвел атмосферу до предела

Почти каждый матч "Гента" в нынешнем сезоне не обходится без "украинского следа" - трио из Игоря Пластуна, Романа Безуса и Романа Яремчука. Украинцы порой буквально тащат команду к победам, и в этот раз пришла очередь Безуса.

Роман Безус

Хавбек пока далек от основы (всего 8 матчей, 4 в "старте"), но дарит яркую игру. На этот раз время Безуса настало, когда "Гент" проигрывал "Стандарду" 0:1 - украинец мощным прицельным ударом от перекладины положил мяч точно в цель и сравнял счет.

После этого атмосфера на поле резко стала накаляться, и уже через 10 минут пошли удаления, а вскоре - и пенальти. Но в итоге "Гент" выиграл (3:1) и поднялся на 3-ю строчку турнирной таблицы. Пластун и Яремчук в этом матче вышли со старта, но не отметились результативными действиями, а Яремучук был заменен во втором тайме.

Милевский с партнерами на ходу делает революционный прорыв для VAR

Уже легендарный Артем Милевский в своем духе - не забил и не выиграл, но для победы сделал максимум и даже большее. В порыве эмоций Артем с партнерами так хотел доказать рефери нарушение правил, что быстро сообразили VAR по-белорусски.

Артем Милевский (справа) рядом с еще одним украинцем "Динамо" Александром Нойком facebook.com/pg/dynamobrest

"Динамо" Брест украинца играл с солигорским "Шахтером", и в одном из моментов защитник солигорцев явно сыграл рукой (очень явно). Но арбитр не увидел момента и не показывал на точку, что разъярило Милевского и партнеров. В погоне за судьей один из футболистов "Динамо" взял у фотографов смартфон с видеоповтом эпизода, а Милевский очень настойчиво просил рефери глянуть повтор. Но арбитр остался непреклонен - даже не взглянул на импровизированный VAR и не дал пенальти.

В итоге команды расписали ничью 1:1, а Милевский отличился красивым ассистом, прямо в стиле Пирло. "Динамо" Брест украинца продолжает идти к чемпионству, за 3 тура до конца опережая БАТЭ на 7 очков.

Отсутствовал полгода и получал требования об отставке, а чемпионство взял

Украинский тренер Роман Григорчук, известный в Украине по работе с "Черноморцем" в 2010-2014 гг., стал одним из первых наших легионеров, выигравших национальное первенство. На прошлых выходных Григорчук стал чемпионом Казахстана вместе с "Астаной", оформив золотые медали за тур до финиша.

Роман Григорчук (в центре) fcastana.kz

Для Григорчука это уже второе чемпионство с "Астаной". Хотя еще пару недель назад фанаты команды требовали отставки украинского специалиста после разгрома в Лиге Европы 0:6 от голландского АЗ. Также недовольство вокруг Григорчука собиралось и во время его полугодичного отсутствия в команде, когда Роман Иосифович по неопределенным причинам почти на 6 месяцев оставил работу в клубе и уехал из Казахстана. Но в начале 2019-го украинец вернулся в "Астану" и сразу взял Суперкубок Казахстана.

Личный актив пока пуст, но победу обеспечил

Эдуард Соболь уже не вызывает сомнений в роли основного левого защитника бельгийского "Брюгге", сыграв за команду уже 15 матчей в этом сезоне. И хотя украинец пока не отметился голевыми действиями, но сейчас именно он положил начало разгрому над "Кортрейком".

Эдуард Соболь

Уже на 2-й минуте матча Соболь оказался одним из первых в игре, кто оказался с мячом в штрафной соперника, и был сбит - рефери указал на пенальти. "Брюгге" не упустил возможность открыть счет и довести дело до победы 3:0.

"Брюгге" с Соболем уверенно лидирует в чемпионате Бельгии, опережая ближайшего конкурента ("Стандард") на 6 очков после 14-ти туров, имея игру в запасе.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!