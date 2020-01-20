В Турции вратаря удалили за два отбитых пенальти – опубликовано видео

В матче третьего турецкого дивизиона, в котором "Ушакспор" принимал на своем поле "Велимешеспор", произошел невероятный эпизод.

В компенсированное арбитром время при счете 2:0 в пользу хозяев в их ворота был назначен одиннадцатиметровый. Голкипер справился с первой попыткой соперника, переведя мяч на угловой. Однако главный судья, посоветовавшись с ассистентом, показал ему желтую карточку, поскольку он покинул линию ворот до удара, и попросил исполнить пенальти еще раз.

Радость защитника, который парировал решающий удар

Футболист повторно подошел к одиннадцатиметровой отметке и не сумел переиграть голкипера, который снова нарушил правила по мнению помощника арбитра и был удален с поля. Замен уже не оставалось, поэтому на этот раз в воротах оказался номинальный защитник, и ему также удалось отразить пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч высшей лиги Турции между "Гезтепе" и "Фенербахче" завершился скандалом из-за VAR.

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