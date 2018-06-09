В Косово трагически умер президент Федерации футбола

Президент Федерации футбола Косова Фадиль Вокри скончался на 58-м году жизни.

По сообщению пресс-службы организации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Вокри является чемпионом Югославии (1987) и обладателем Кубка Югославии (1989) в составе белградского "Партизана". Провел 12 матчей за сборную Югославии, забив шесть голов. С 2008 года Вокри возглавлял Федерацию футбола Косова.

Под его руководством организация вступила в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что весной этого года трехкратный чемпион мира трагически погиб в России.