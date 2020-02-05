В ФИФА прокомментировали информацию о неучастии России в ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) опровергла информацию о том, что WADA уведомила Россию о запрете на участие в чемпионате мира по футболу 2022 года.

"У нас нет обновлений к документу от декабря 2019 года, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с WADA по вопросу санкций в отношении сборной России. Никаких бумаг от агентства мы на данный момент не получали. Возможно, кто-то принял желаемое за действительное", – цитирует заявление ФИФА Telegram-канал ЭкСпорт.

ФИФА Динамо Киев от Шурика

Российский футбольный союз (РФС) также не получал никаких документов по этому поводу из ФИФА.

Новости Решение WADA ударило по России

Как сообщал OBOZREVATEL, в Twitter крупнейшего арабского спортивного канала появилась информация о том, что сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.

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