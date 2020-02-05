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7 февраля • обновлено в 08:31
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/ Новости футбола

В ФИФА прокомментировали информацию о неучастии России в ЧМ-2022

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Международная федерация футбола (ФИФА) опровергла информацию о том, что WADA уведомила Россию о запрете на участие в чемпионате мира по футболу 2022 года.

"У нас нет обновлений к документу от декабря 2019 года, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с WADA по вопросу санкций в отношении сборной России. Никаких бумаг от агентства мы на данный момент не получали. Возможно, кто-то принял желаемое за действительное", – цитирует заявление ФИФА Telegram-канал ЭкСпорт.

ФИФА

ФИФА

Динамо Киев от Шурика

Российский футбольный союз (РФС) также не получал никаких документов по этому поводу из ФИФА.

Новости
Решение WADA ударило по России

Как сообщал OBOZREVATEL, в Twitter крупнейшего арабского спортивного канала появилась информация о том, что сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.

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Темы
допинговый скандал ЧМ-2022
Теги
WADA сборная России по футболу
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Мильнер Александр
Мильнер Александр
П@рднули и испугались!Кто же будет их(ФИФА ) прикармливать с рук, как не мафиозный ГАЗПРОМ!
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Зачем ФИФА, плюешь душу скотынякам?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вот не дали х0хлам порадоваться)
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6
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