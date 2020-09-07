УПЛ перенесла матч "Шахтера" из-за COVID-19

Матч "Рух" – "Шахтер" был запланирован на 12 сентября. ФК "Шахтер"

Поединок второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между донецким "Шахтером" и львовским "Рухом", который должен был состояться 12 сентября, перенесен.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ. Причиной стали позитивные результаты тестов на короновирус, которые были выявлены у некоторых футболистов львовской команды.

Дирекция Украинской Премьер-Лиги приняла решение перенести матч на 23 сентября. Время начала игры на стадионе "Арена-Львов" будет определено дополнительно.

Отметим, что в первом туре "Шахтер" уверенно обыграл "Колос" – 3:1, а львовский коллектив в свою очередь дебютировал в элитном дивизионе поражением в Полтаве от "Ворсклы" – 5:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о разговоре с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым перед приходом в столичную команду.

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