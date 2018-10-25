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Украинцы угодили в кровавое месиво в Риме: спортивные итоги 24 октября

1.1тЧитать материал на украинском

Украинцы и россияне угодили в кровавое месиво в Риме перед матчем ЛЧ, поступок Роналду на Лиге чемпионов восхитил сеть и у Хабиба выдвинули ультиматум МакГрегору. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 24 октября.

Кроме того, очевидец раскрыл детали "мясорубки" с фанатами ЦСКА в Риме, а "Динамо" получило усиление перед матчем Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие новости:

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