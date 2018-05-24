Украинский футболист засветился в "ДНР": спортивные итоги 23 мая

Легендарный капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна принял решение о карьере в украинской команде, а несколько игроков "Динамо" покинули расположение сборной Украины. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 23 мая.

Кроме того, выяснилось, что украинский футболист Сергей Козаченко два года играл за команду из "ДНР". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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