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Украинский футболист "Шахтера" будет играть в России

1.4тЧитать материал на украинском

Украинский футболист "Шахтера" Данила Сагуткин продолжит свою карьеру в "Енисее", который будет выступать во втором дивизионе России.

Данила Сагуткин

Данила Сагуткин

Как сообщает пресс-служба команды, арендное соглашение с 23-летним защитником рассчитано на сезон 2019/20.

Сагуткин родился в Севастополе. Воспитанник донецкой школы футбола, выступал за юношеские и молодежные команды "Шахтёра" разных возрастов, финалист Юношеской лиги УЕФА сезона 2014/15, чемпион молодежного первенства Украины сезона 2017/2018. Минувший сезон 23-летний футболист провел в аренде в киевском "Арсенале" (18 матчей).

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Напомним, что в зимнее трансферное окно "Шахтер" покинули два защитника. Ярослав Ракицкий подписал контракт с питерским "Зенитом", а Олег Данченко перешел в красноярский "Енисей".

Позже контракт с московским "Динамо" оформил еще один "горняк" - Иван Ордец.

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Тема
Трансферы
Теги
ФК ШахтерФК Енисей
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