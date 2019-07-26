Украинский форвард "Гента" выдал фантастический матч в Лиге Европы: видео

Бельгийский "Гент" со счетом 6:3 разгромил в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы румынский "Виторул", а украинец Роман Яремчук стал настоящим героем встречи.

Нападающий сборной Украины отметился голевым дублем, а также дважды помог "Генту" забить, отдав результативные передачи.

Отметим, что во время предсезонной подготовки Роман Яремчук забивал практически в каждом контрольном матче, так что украинский футболист в отличной форме подошел к началу нового сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный клуб "Арсенал" из Тулы, уступив в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы бакинскому "Нефчи"–0:1, стал первой российской командой проигравшей азербайджанцам в еврокубках.

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