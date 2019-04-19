Зинченко сделал важное заявление по поводу травмы

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, получивший травму 3 апреля в игре чемпионата Англии против клуба "Кардифф" и пропустивший четыре матча, вернулся в общую группу на тренировках.

Эту информацию разместила на официальной странице Твиттера пресс-служба "горожан".

Украинский футболист также обратился к своим одноклубникам и болельщикам "Сити" в Instagram. Он подчеркнул, что у "Сити" еще есть два вызова в текущем сезоне.

"Выше головы, у нас еще два вызова", - написал Зинченко.

"Манчестер Сити" ранее вылетел из Лиги чемпионов, но продолжает бороться за победу в АПЛ и в Кубке Англии. Следующий матч "Ман Сити" проведет 20 апреля против "Тоттенхэма" в АПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолапризнался, что не знает, кем заменить украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника.

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