Украина – Южная Корея: назван фаворит финала ЧМ по футболу U-20

Молодежная сборная Украины по футболу считается фаворитом финального матча чемпионата мир с Южной Кореей.

Решающий матч турнира, который принимает Польша, пройдет в субботу, 15 июня. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Южная Корея. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Букмекеры отдали команде Александра Петракова незначительное преимущество. Ставки на победу украинцев в основное время принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 2,80. А показатели на успех азиатской сборной достигают уровня 2,70.

сборная Украины U-20

При этом поставить на то, что украинцы станут чемпионами мира в возрастной категории U-20 можно с коэффициентом 1,80.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины обыграла Италию в полуфинале ЧМ по футболу U-20. При этом на последней минуте игры судья отменил гол в ворота "желто-синих" после просмотра видеоповтора, чем вызвал настоящую истерику в Италии.

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