Украина в Лиге наций: все расклады и ключевые моменты для команды Шевченко

Пока тема участия сборной Украины на Евро-2020 немного приутихла, из закрома вышла Лига наций – УЕФА напомнила о "турнире товарняков" жеребьевкой группового этапа нового сезона. У "сине-желтых" там сплошной "огонь".

В Лиге наций 2020 наша сборная уже сыграет в наивысшей Лиге А (а не Лиге В, как раньше), и сыграет по-настоящему топ-матчи! В соперниках – Германия, Испания и Швейцария, вместе с Украиной составившие "группу смерти". Несмотря на "товарищеский" статус самой ЛН и неоднозначному к ней отношению со стороны "монстров", скучно точно не будет. Новая команда Германии на пути к очередному кубку Европы или мира, дерзкая изголодавшая Испания каталонского мастера и молодая Швейцария, которая хочет избавиться от статуса "лучшая среди вторых" – все это Украина увидит и прочувствует напрямую!

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OBOZREVATEL раскладывает "по полочкам" все расклады для Украины в Лиге наций и сразу говорит, чего нельзя пропустить в ЛН 2020-го!

Кратко о главном: кто, с кем и когда?

Лига наций во втором сезоне лишь немного изменила формат (касается только последнего по силе дивизиона – Лиги D) и выставила на кон другие призы. Теперь лучшие в своих лигах смогут побороться не за путевки на Евро (как было в прошлом году), а за пропуски на ЧМ-2022 по европейской квоте.

🚨 OFFICIAL 🚨

2020/21 #NationsLeague draw! ✔️



🗓️ Matchday 1 👉 3–5 September 2020 pic.twitter.com/774ZzAyAWr — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) March 3, 2020

А так все по-прежнему: 4 лиги, группы по 4 команды (кроме одной в Лиге D), победители группы сыграют в плей-офф за путевку на ЧМ, а лучшие в Лиге А разыграют сам трофей Лиги наций. Весь движ стартует 3 сентября, в рамках группового турнира продлившись до конца ноября 2020-го. В июне 2021 года – короткий плей-офф за сам кубок среди сильнейших в Лиге А, а уже весной 2022-го – матчи четырех плей-офф в каждой лиге за путевки на ЧМ-2022.

С кем и когда играет Украина?

Украина в группе 4 Лиги А встретится с Германией, Испанией и Швейцарией. Начинаем 3 сентября дома со Швейцарией, а финишируем в группе с ней же, в гостях.

3 сентября. Украина - Швейцария

6 сентября. Испания - Украина

10 октября. Украина - Германия

13 октября. Украина - Испания

13 ноября. Германия - Украина

16 ноября. Швейцария - Украина

Прелесть календаря для нас в том, что начинать придется дома со Швейцарией (а не с кем-то из грандов) – это спокойный старт с возможностью уверенно взять свое. Также в середине группы (3 и 4 тур) у нас также два матча дома – в самый насыщенный период имеем меньше затрат сил и домашнюю поддержку.

Зато в конце придется расплачиваться, если ранее не наберем нормально очков. Последние два матча – выезды в Германию и Швейцарию в ноябре, на фоне традиционного упадка сил у всех сборников в разгар еврокубков и национальных турниров.

Кому придется противостоять?

Сразу после жеребьевки наш квартет сразу "группой смерти", так как по именам на бумаге он действительно выглядит самым огненным. Украина, Германия с Испанией, а в довесок еще и Швейцария – выглядит отлично. Но что имеем на деле?

Сборная Германии

Конечно, немцы и испанцы не воспринимаются иначе как топ-сборные мира, но все же на дворе не первая половина 2010-х, когда Испания и Германия друг за другом выиграли чемпионат мира, а пиренейцы в 2012-м еще и Евро взяли. После того обе команды пережили свои падения (типа невыход из группы на ЧМ и проигрыш Северной Корее) и начали все заново.

В последние годы где-то пути Германии и Испании схожи – они прошли (а в чем-то еще проходят) перестройку, до сих пор делают кадровое обновление и взращивают новую команду для чемпионств. Но результат и перспективы тут разные. Бундестим выехал за счет мощной системы немецкого футбола, пачками поставляющая отличную молодежь. Леву после провального ЧМ-2018 оставалось только отцепить лишних, пересмотреть кучу новых кандидатов и провести кучу игровых экспериментов с моделью и позициями игроков на поле (что он делал даже на протяжении всего отбора Евро-2020).

Да, Германия фактически "слила" Лигу наций в 2018-м, полностью уступив в группе Нидерландам и Франции. Но зато на протяжении 2019-го немцы уже выглядели куда мощнее, героически выиграв у тех же голландцев более масштабную и "длинную" группу квалификации ЧЕ-2020. У Лева опять есть отличная молодая команда, пусть и не готовая пока легко обыгрывать грандов. Но это лишь дело времени, и один из следующих четырех крупных турниров (два ЧМ и два Евро) – точно за Германией.

Сборная Германии в 2019 году: 10 матчей – +7=2-1. Лучший матч – Нидерланды (3:2, г), худший матч – Сербия (1:1, д, тов. матч). Результат отбора на Евро – 1 место в группе.

Испания, хоть и прошла отбор на Евро-2020 вообще без поражений, не смогла сравни немцам провести апгрейд своей сборной. Хотя сейчас Луис Энрике все отлично держит под контролем и ставит яркую, свойственную пиренейцам игру, но в самом "королевстве" не все ладно.

Испания празднует выход на Евро-2020

Это только в 2019-м Энрике вернул в сборную Испании понятие "стабильность" и напомнил, что команде надо соответствовать прежнему статусу. Есть и обновление молодыми игроками, но без уверенности за результат. Костяк – это все те же Серхио Рамос, Пике, Карвахаль, Бускетс, Тьяго Алькантара. Большинству из них – уже за 30. Молодежь же пока во многом ищет себя на высоком уровне и не готова сама вытаскивать результат. Отсюда и неуверенное прохождение квалификации, где большинство побед в важных матчах – минимальные, на опыте (а где не удалось – ничьи 1:1).

Кроме этого, в отличие от Германии, у сборной Испании нет крепкой основы. Система испанского футбола не столь продуктивна и слажена, как немецкая, "Реал" и "Барселона" все больше гонятся за легионерами (даже в академии взращивая иностранцев для себя), а в федерации у Энрике нет должной поддержки (а в самой федерации тоже намечается смена власти). Да и как тут не вспомнить скандал перед ЧМ-2018, когда за 4 дня (!) до старта чемпионата главный тренер сборной был уволен за тайные договоренности о работе с "Реалом"?

Сборная Испании в 2019 году: 10 матчей – +8=2-0, лучший матч – Швеция (3:0, д), худший матч – Швеция (1:1, г). Результат отбора на Евро – 1 место в группе.

Швейцария же хоть также выиграла свою группу квалификации Евро-2020, но пока только мечтает называться топ-сборной. Хотя сейчас довольно близка к этому, в прошлом году показав не только результат, но и классную игру.

Неутомимый швейцарский ветеран Штефан Лихштайнер выведет Швейцарию на матчи Евро-2020 в роли капитана

С 2012-го швейцарцы на крупных турнирах постоянно рядом с элитой, но в роли "лучших из худших". На ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018 они доходили до 1/8 финала, но в решающих матчах всегда воспринимались аутсайдерами (и непременно вылетали). Ни одной крупной победы и прорыва – путь на вершину для Швейцарии пока закрыт.

Но сами швейцарцы не унывают и спокойно работают над собой. Выигрыш квалификации Евро-2020 – прямое тому подтверждение. Есть четкая тренерская работа боснийца Петковича, есть интеграция и полная адаптация в сборную молодых талантов типа форвард Иттенна из местного "Санкт-Галлена". И это еще "Нати" обходились без главного игрока своей атаки – Джердана Шакири, который не смог помочь сборной на протяжении всего 2019-го.

Сборная Швейцарии в 2019 году: 10 матчей – +5=2-3, лучший матч – Ирландия (2:0, д), худший матч – Дания (3:3, д)

Главный вопрос для Украины

После добротной первой Лиги наций (победа в группе) и фантастического отбора на Евро-2020 (куда Украина вышла с первого места в группе без поражений), наша сборная поднялась сразу на несколько уровней вверх. Украину смело воспринимают как равного конкурента в матче с любым грандом и претендента на выход в плей-офф ЧЕ-2020.

Андрей Шевченко (в центре) на жеребьевке Евро-2020 с тренерами соперников по группе - голландцем Рональдом Куманом и немцем Франком Фода из сборной Австрии

Но это все неразрывно связано с Андреем Шевченко и его итальянским тренерским штабом, который проделал колоссальную работу. И тут главный вопрос – а будет ли сборная Украины в Лиге наций "командой Андрея Шевченко"?

Еще с осени в Европе периодически поднимаются разговоры о будущем Шевченко, которого никогда не забудут в "Милане" и не прочь видеть у себя главным тренером. В Италии многие уверенны, что именно Шевченко после Евро-2020 станет следующим рулевым кризисного "Милана". Украинец и так уже проявил себя как тренер со сборной, а в случае успеха на чемпионате Европы интерес со стороны клубов к нему только возрастет.

Сам же Шевченко пока успокаивает всех, что отдаст всего себя сборной до последней минуты Евро-2020. А вот заглянуть дальше ЧЕ фактически невозможно. Контракт с УАФ у Шевы как раз до конца Евро, и у тренера могут быть все предпосылки для смены работы. Если так случится, Украина в Лиге наций может выступить совсем иначе, чем сейчас от нее ожидают.

Что светит сборной Украины в Лиге наций?

Если брать за основу состояние сборной в 2019-м, то в группе с Германией, Испанией и Швейцарией Украина точно боролась бы за 2 место, постоянно держа лидеров в напряжении. Такой команде Шевченко по силам брать очки с Германией и обыгрывать такую Испанию, не говоря уже о Швейцарии.

Но за полгода до старта ЛН еще очень много условностей, которые могут все изменить. Начиная от фактора Шевченко и заканчивая состоянием самой команды и ее ведущих игроков, которые вскоре после Евро-2020 и небольшого отдыха отправятся в свои европейские клубы. И старт Лиги наций в сентябре – это наименьшее, что им будет хотеться на тот момент.

Ну а если предположить, что Шевченко уйдет, то все перевернется с ног на голову, и ЛН 2020 станет как раз полигоном для нового тренера в процессе подготовки к самому отбору ЧМ-2020. И тогда уже может случиться все, что угодно (но явно не победа в группе).

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