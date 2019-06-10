Украина – Люксембург: смотреть онлайн отбор Евро-2020

Сборная Украины по футболу в понедельник, 10 июня, сыграет свой четвертый матч в отборочном турнире к Евро-2020.

На стадионе "Арена Львов" команда Андрея Шевченко сразится с Люксембургом. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Люксембург. Начало игры – в 21:45.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ЛЮКСЕМБУРГ

Увидеть встречу "желто-синих" с карликовой сборной можно будет благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 1".

Федерация футбола Люксембурга

Показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием аналитиков и экспертов.

Кроме того, поединок в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ЛЮКСЕМБУРГ

Явным фаворитом букмекеров является сборная Украины. Ставки на победу хозяев поля принимаются с коэффициентом 1,10.

Ничья оценивается котировкой 9,50. А показатели на успех Люксембурга достигают фантастического уровня 23,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу во Львове будет бригада арбитров из Словакии во главе с Петером Краловичем.

Помогать ему будут лайнсмены Милан Штрба и Эрик Вайсс. А роль четвертого рефери исполнит Михал Оценаш.

Федерация футбола Люксембурга

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Для нас это принципиальный матч по многим позициям. В первую очередь – турнирная таблица. Мы понимаем, насколько важны эти три очка, если хотим выйти на Евро. И, конечно, из-за истории с Мораесом. Мне было лично неприятно как бывшему игроку и главному тренеру. Думаю, в первую очередь должен быть спортивный интерес, мы не нарушили никаких правил. Для меня и федерации это очень и очень важный матч.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Пятов – Миколенко, Бурда, Кривцов, Караваев, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Кравец.

Люксембург: Морис – Жерсон, Селимович, Карлсон, Тилль, Синани, Мартинс Перейра, Баррейро, Родригес, Янс, Тюрпель.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды уже четырежды встречались между собой. Во всех случаях победа оставалась за украинцами. При этом последняя игра, которая в отборе Евро-2020 состоялась в марте, завершилась невероятной драмой.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины Евгений Коноплянка откровенно рассказал, как Андрей Шевченко бросался бутылками перед матем с Сербией.

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