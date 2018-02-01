"Тяжелый характер": Хацкевич выразил обеспокоенность звездным футболистом "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич обеспокоен физической формой звездного новичка команды Карлоса Самбрано. Наставник "бело-синих" отметил непростой характер перуанского защитника, при этом подчеркнул, что он - настоящий боец.

"Беспокоит тот момент, что Самбрано давно не играл и не тренировался. Посмотрим, в каком он состоянии. Его сильные качества? У него тяжелый характер, но на самом деле он боец, бьется в каждой игре. У Карлоса очень хороший первый пас, достаточно грамотно действует позиционно. В каких-то моментах он играет уже за счет опыта", - сказал Хацкевич в комментарии каналу "Футбол 1".

Ранее "Обозреватель" сообщал, что звездный футболист "Динамо" отказался играть в России ради карьеры в Украине.