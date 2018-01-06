Третий в истории футбола: "Барселона" провернула грандиозный трансфер, подписав звезду сборной Бразилии

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в испанской "Барселоне". Как информирует liverpoolecho.co.uk, официально о трансфере будет сообщено в ближайшее время, а презентация футболиста состоится в понедельник, 8 января, на стадионе "Камп Ноу".

Контракт Коутиньо с "сине-гранатовыми" будет рассчитан на пять лет, а что касается финансовых условий сделки, то сумма продажи составит € 160 млн. Англичане получат 120 млн евро сразу, а остальные деньги поступят при выполнении определенных условий. Это будет зависеть от количества матчей хавбека за "Барселону" или завоевание "Барсой" трофеев.

Этот переход сделает бразильца третьим самым дорогим трансфером в истории футбола после Неймара и Килияна Мбаппе, которые перешли в ПСЖ за 222 и 180 млн евро соответственно.

Напомним, что недавно игрок сборной Украины по футболу подписал контракт с новым европейским клубом.