Тренер "Вест Хэма" озвучил неутешительный диагноз Ярмоленко

Украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко из-за травмы приводящей мышцы бедра вынужден будет пропустить около 20 дней.

"Вероятно, Ярмоленко будет вне общей группы еще три недели", – приводит слова главного тренера "молотобойцев" Двида Мойеса клубная пресс-служба.

30-летний полузащитник не сыграет против "Лестера", "Ливерпуля", "Брайтона" и "Ман Сити" в английской Премьер-лиге, а также не выйдет на поле в поединке Кубка лиги с "Вест Бромвичем".

TEAM NEWS:@Michailantonio (Hamstring): "Getting closer to fitness. He’s been training"@F_Andersoon (Back): “Out for a while, looks like probably four weeks, we think"@Yarmolenko_7 (Thigh): "Probably the best part of three weeks away at the moment"