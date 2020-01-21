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21 января • обновлено в 20:42
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Тренер "Вест Хэма" озвучил неутешительный диагноз Ярмоленко

1.9т
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Украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко из-за травмы приводящей мышцы бедра вынужден будет пропустить около 20 дней.

"Вероятно, Ярмоленко будет вне общей группы еще три недели", – приводит слова главного тренера "молотобойцев" Двида Мойеса клубная пресс-служба.

30-летний полузащитник не сыграет против "Лестера", "Ливерпуля", "Брайтона" и "Ман Сити" в английской Премьер-лиге, а также не выйдет на поле в поединке Кубка лиги с "Вест Бромвичем".

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Вест Хэм" рассматривает возможность отправить Андрея в аренду, в турецкий "Бешикташ", который идет на 5-м месте в чемпионате страны.

Информация о возможной аренде Ярмоленко появилась в прессе еще 12 января.

По информации английского СМИ, футболист нашей сборной не вписывается в тактическую схему нового главного тренер "молотобойцев" Дэвида Мойеса.

Позже агент Ярмоленко рассказал о ситуации с его возможным трансфером

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия
Тег
ФК Вест Хэм
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Комментарии на сайте не модерированы
злой укр
злой укр
просто Ярмолу в мелкобритии опустили ниже плинтуса,чи не игрок!
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