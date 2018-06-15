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Чемпионат мира 2018
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Трем игрокам Саудовской Аравии угрожает опасность

1.2т

Унизительный проигрыш саудов в матче-открытия ЧМ-2018 , привел в ярость главу Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат . Он сообщил журналистам, что троих игроков национальной сборной ждет наказание за ужасный футбол, показанный в матче против россиян.

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"Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание — вратарь Абдулла Аль-Маюф, нападающий Мохаммад Аль-Сахлави и защитник Омар Хавсави", — цитирует слова Иззата сайт телеканала НТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Россия - Саудовская Аравия арабские футболисты разгромно уступили хозяевам чемпионата.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
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