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12 декабря • обновлено в 19:00
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"На себя посмотри": Тайсон устроил разборки со Степаненко

1.3т
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Капитан "Шахтера" Тайсон резко ответил на критику от своего одноклубника Тараса Степаненко.

"Критикуйте то, что вы должны критиковать, но сначала посмотрите на свои ошибки", – написал Тайсон у себя в Instagram-сторис.

"На себя посмотри": Тайсон устроил разборки со Степаненко

Как сообщал OBOZREVATEL, комментируя матч с "Аталантой", полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко остался недоволен уровнем дисциплины определенных игроков команды.

В частности футболист сборной Украины отметил, что "некоторые отбрасывают мячи, выбивают, а потом не едут на важную игру с "Зарей".

Тайсон 6 декабря в матче 17-го тура УПЛ против "Олимпика" получил желтую карточку на 95-й минуте за откидку мяча. Этот "горчичник" стал 4-м в сезоне, из-за чего бразилец пропустит заключительный матч осенней части чемпионата против "Зари" из-за дисквалификации.

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Напомним, что накануне "горняки" с разгромным счетом проиграл итальянской "Аталанте" (0:3). Этот результат не позволил украинской команде продолжить выступление в Лигу чемпионов и она вылетела в Лигу Европы.

В этой игре из-за нелепой ошибки Тараса Степаненко был забит третий мяч..

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Тайсон Тарас Степаненко
Место
Украина
Тег
ФК Шахтер
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Турчин Сергей
Турчин Сергей
Странно, что не заплакал
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