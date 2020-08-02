Суркис о Донбассе: надо показывать свою силу, но заканчивать войну

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что первоочередной задачей для Украины, является окончания войны на Донбассе.

Игорь Михайлович признался, что ему очень жалко наших пацанов, которые гибнут за свою страну.

"Я считаю, что надо садиться каким-то образом за стол переговоров и постараться сохранить как можно больше жизней наших пацанов. Потому что, за каждую жизнь мы потом будем отвечать. Да, надо показывать свою силу. Если на тебя нападают и твое забирают, ты должен стоять насмерть. Но, надо садиться и заканчивать эту войну. Когда мы закончим войну у нас поднимется экономика. А мы воюющая сегодня страна. Мы знаем с кем договариваться - с наемниками, с россиянами. Садиться и договариваться", – сказал Суркис в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис впервые раскрыл содержание разговора с президентом донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым, который состоялся после приглашения Мирчи Луческу в тренерский штаб киевской команды.