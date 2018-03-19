СМИ опровергли трансферную сенсацию "Динамо"

Киевское "Динамо" не намерено подписывать контракт с бывшим защитником харьковского "Металлиста" Папой Гуйе. Об этом сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

"Папа Гуйе к подписанию не планируется, хотя отзывы о высоком его уровне слышал. С теми, кто нервно помалкивал, когда с "Динамо" тренировались разные персонажи, слабо похожие на футболистов, а сейчас поднимают шум якобы из-за возраста и отсутствия игровой практики, а на самом деле из-за принадлежности к "Металлисту", – не согласен. Хотя бы потому что я не фанат, а болельщик", – написал журналист на своей конференции на сайте MatchDay.

Как сообщал "Обозреватель", бразильский нападающий "Динамо" Жуниор Мораес может продолжить карьеру в донецком "Шахтере".