Сменили поле на экран: топ-5 футболистов, ставших кинозвездами

В сети появилось видео, рассказывающее о кинокарьере пяти легендарных представителей мирового футбола (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Так, в роли актеров, а не спортсменов на экране себя испробовали такие именитые игроки, как Зинедин Зидан, Франц Беккенбауэр, Эрик Кантона, Пеле и Винни Джонс. Видеоподборку об их новом амплуа опубликовал канал "120 ярдов" у себя в Youtube.

Примечательно, что они из представителей топ-5 футболистов-актеров, Винни Джонс, даже был номинирован на получение престижной премии "Оскар". К слову, он принимал участие в съемках популярного среди молодежи фильма "Евротур".

Ранее OBOZREVATEL писал о футболистах, которые имеют хорошие вокальные данные и занимаются пением.