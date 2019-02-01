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/Новости футбола

''Шапаренко приедет'': комментатор из РФ выступил с неожиданным заявлением

2.2тЧитать материал на украинском

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал трансфер украинских игроков "Шахтера" Ярослава Ракицкого и Олега Данченко в Премьер-лигу России.

По мнению комментатора, Россия на данный момент является футбольным монополистом постсоветского пространства.

"Сегодня в России играют лучший защитник, а может и игрок Грузии Кверквелия, приехал Ракицкий... В "Енисей" через 3 дня после хайпового Ракицкого приехал не последний игрок украинской молодежки Данченко. Что-то не слыхать проклятий. Сейчас еще Шапаренко приедет. Если не в "Краснодар", то в "Рубин", - цитирует Уткина Динамомания.

Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

ФК Динамо Киев

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По мнению российского комментатора, футболисты руководствуются материальными ценностями.

"Это бизнес. Это карьеры парней. Это хороший порядок. Лучше, чем семеро югославов по уцененке", - объяснил выбор украинцев журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший вратарь киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста" Рустам Худжамов жестко прошелся по России, обвинив ее в военной агрессии по отношению к Украине. Нынешний голкипер "Мариуполя" также поделился воспоминаниями о начале войны на Донбассе.

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Тема
чемпионат России
Персоны
Василий УткинНиколай ШапаренкоЯрослав Ракицкий
Теги
ФК ШахтерФК Динамо Киев
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