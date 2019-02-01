''Шапаренко приедет'': комментатор из РФ выступил с неожиданным заявлением

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал трансфер украинских игроков "Шахтера" Ярослава Ракицкого и Олега Данченко в Премьер-лигу России.
По мнению комментатора, Россия на данный момент является футбольным монополистом постсоветского пространства.
"Сегодня в России играют лучший защитник, а может и игрок Грузии Кверквелия, приехал Ракицкий... В "Енисей" через 3 дня после хайпового Ракицкого приехал не последний игрок украинской молодежки Данченко. Что-то не слыхать проклятий. Сейчас еще Шапаренко приедет. Если не в "Краснодар", то в "Рубин", - цитирует Уткина Динамомания.
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев
По мнению российского комментатора, футболисты руководствуются материальными ценностями.
"Это бизнес. Это карьеры парней. Это хороший порядок. Лучше, чем семеро югославов по уцененке", - объяснил выбор украинцев журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший вратарь киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста" Рустам Худжамов жестко прошелся по России, обвинив ее в военной агрессии по отношению к Украине. Нынешний голкипер "Мариуполя" также поделился воспоминаниями о начале войны на Донбассе.
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