"Шахтер" со скандалом обыграл "Динамо": спортивные итоги 10 ноября

Донецкий "Шахтер" в скандальном матче обыграл киевское "Динамо", а российский боксер Денис Лебедев рассказал о том, как подвергся нападению.

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Кроме того, форварда Жуниора Мораеса забрала скорая с матча "Шахтер" – "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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