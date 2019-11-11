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11 ноября • обновлено в 09:34
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"Шахтер" со скандалом обыграл "Динамо": спортивные итоги 10 ноября

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Донецкий "Шахтер" в скандальном матче обыграл киевское "Динамо", а российский боксер Денис Лебедев рассказал о том, как подвергся нападению.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 10 ноября.

Кроме того, форварда Жуниора Мораеса забрала скорая с матча "Шахтер" – "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Динамо - Шахтер Премьер-лига Украины
Персоны
Алина Ягупова Жуниор Мораес Тайсон
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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