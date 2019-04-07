Шахтер – Динамо: смотреть онлайн матча четвертьфинала Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" в воскресенье, 7 апреля, сразятся в четвертьфинале Кубка Украины по футболу.

Игра пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало – в 17:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – ДИНАМО

Увидеть противостояние двух грандов украинского футбола можно будет в эфире канала "Футбол 1".

Традиционно показ противостояния подобного уровня будет сопровождать аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – ДИНАМО

Явным фаворитом встречи в Харькове считаются хозяева поля. Ставки на победу "Шахтера" в основное время принимаются с коэффициентом 1,96.

Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех столичной команды достигают уровня 4,20.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Комитет арбитров Федерации футбола Украины принял необъяснимое решение назначить на матч Максима Козыряцкого. 37-летний представитель Запорожья не имеет опыта работы на подобных играх, а в его активе всего восемь встреч в Премьер-лиге.

Максим Козыряцкий "Динамо" Киев от Шурика

Помогать Козыряцкому будут опытные лайнсмены Александр Войтюк из Запорожья и Владимир Володин, который представляет Херсон. Роль четвертого арбитра исполнит харьковчанка Екатерина Монзуль.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера":

– Мы не должны ошибаться в обороне, ставить под угрозу свою безопасность. В атаке же всегда доминируем, создаем много моментов. С "Динамо" нужно быть чуть более безопасным в защите, плюс верить в то, что мы можем создавать возможности в атаке и их реализовывать. Поединки с "Динамо" сложны, поскольку соперник очень быстро садится в оборону и иногда крайне сложно вскрыть зоны. Однако в любом случае мы постараемся подготовить команду наилучшим образом, чтобы это сделать.

Йожеф Сабо, легендарный футболист "Динамо":

– "Шахтер" на сегодняшний день сильнейшая команда в Украине. Вот и все. У "Динамо" подходит молодежь, но не каждый молодой футболист вырастет в хорошего мастера. Молодым футболистам нужно время, чтобы выйти на определенный и стабильный уровень. Правильно, что Хацкевич продолжает работать, не надо никого увольнять, он уже знает эту молодежь, знает, на что способна команда.

Шахтер – Динамо ФК "Шахтер"

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Коваленко – Тайсон, Марлос, Патрик – Мораес

"Динамо": Бойко – Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко – Шепелев, Гармаш – Сидклей, Цыганков, Шапаренко – Вербич.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" столкнулось с серьезной проблемой накануне битвы с "Шахтером" в четвертьфинале Кубка Украины.

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