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Сенсационный трансфер Коноплянки в "Шахтер": появилась реакция "Шальке"

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Спортивный директор немецкого клуба "Шальке" Аксель Шустер опроверг информацию о возможном трансфере футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки в донецкий "Шахтер".

"Мы не откажемся от Коноплянки", – категорично заявил Шустер в интервью Bild.

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Ранее различные СМИ сообщили, что зарабатывающий в Гельзенкирхене чуть менее пяти миллионов евро в год Коноплянка, должен будет заменить в составе "горняков" бразильца Бернарда, желающего перебраться в Европу.

Коноплянка за 12,5 млн евро перешел в стан "кобальтовых" летом 2017 года, покинув "Севилью" в "Шальке". Его контракт в Гельзенкирхене завершится в 2020 году.

Напомним, что в конце ноября Евгений оформил историческое достижение чемпионата Германии.

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Тема
Трансферы
Персона
Евгений Коноплянка
Место
ГерманияГельзенкирхен
Объект
Шальке-04
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