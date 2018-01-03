Сенсационный трансфер Коноплянки в "Шахтер": появилась реакция "Шальке"

Спортивный директор немецкого клуба "Шальке" Аксель Шустер опроверг информацию о возможном трансфере футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки в донецкий "Шахтер".

"Мы не откажемся от Коноплянки", – категорично заявил Шустер в интервью Bild.

Ранее различные СМИ сообщили, что зарабатывающий в Гельзенкирхене чуть менее пяти миллионов евро в год Коноплянка, должен будет заменить в составе "горняков" бразильца Бернарда, желающего перебраться в Европу.

Коноплянка за 12,5 млн евро перешел в стан "кобальтовых" летом 2017 года, покинув "Севилью" в "Шальке". Его контракт в Гельзенкирхене завершится в 2020 году.

Напомним, что в конце ноября Евгений оформил историческое достижение чемпионата Германии.