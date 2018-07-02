Бразилия уверенно вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира прошла сборную Мексики. Встреча на "Самара Арене" завершилась со счетом 2:0.

В первые 20 минут матча сборная Мексики выглядела более предпочтительно. Однако, проведя несколько позиционных атак, и создав пару полумоментов, инициативу перехватили подопечные Тите. Бразильцы атаковали, нанеся три удара в створ ворот мексиканцев. Гильермо Очоа в каждом из эпизодов был безупречен и раз за разом выручал свою команду. Футболисты Осорио не нанесли ни единого удара в створ ворот соперника.

Бразилия - Мексика

После перерыва владение мячом с небольшим перевесом было на стороне мексиканцев. Бразильцы же действовали на контратаках.

На 51 минуте счет стал 1:0. После передачи пяткой Неймара, Виллиан прокинул троих футболистов в штрафной площади и прострелил вдоль ворот Очоа. Неймар и был первым на мяче, немного ускорившись после того, как освободился от мяча.

Бразилия - Мексика

Бразилия - Мексика

Окончательный счет в матче был установлен на 88 минуте. Контратака с участием Фернандиньо, Неймар и Фирмино привела к взятию ворот мексиканцев. Двое на "Ф" вышли на замены по ходу второго тайма.

Бразилия - Мексика

Отметим, что Неймар стал нормальным - в плане прически, за что его троллили в начале турнира, а вот мексиканцы Чичарито, Лайюн и Сальседо стали блондинчиками.

Сборная Мексики

Бразилия – Мексика – 2:0

Голы: 1:0 – 51 Неймар, 2:0 – 88 Фирмино.

Бразилия: 1. Алисон – 3. Жоао Миранда, 6. Филипе Луис, 22. Фагнер, 2. Тьяго Силва, 5. Каземиро, 11. Коутиньо, 15. Паулиньо, 19. Виллиан, 9. Габриэл Жезус, 10. Неймар

Мексика: 13. Очоа – 2. Айяла, 3. Сальседо, 4. Маркес, 21. Альварес, 16. Эррера Эк., 18. Гуардадо, 22. Лосано, 23. Гальярдо, 11. Вела, 14. Эрнандес Х.

Предупреждения: Альварес (38), Филипе Луис (43), Эррера (55), Каземиро (59), Сальседо (77), Гуардадо (90).

В 1/4 сборная Бразилии встретится с победителем пары Бельгия - Япония.