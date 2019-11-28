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29 ноября • обновлено в 11:21
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Спорт вне политики? Россия приняла скандальное решение по матчу Лиги Европы

7.6т
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Футболист швейцарского "Базеля" Эдон Жегрова не поехал со своей командой в Россию на матч Лиги Европы против "Краснодара". Российская Федерация запретила игроку въезд в страну.

Все дело в том, что Жегрова родом из Республики Косово – государства, чью независимость Россия не признает. Косово отделилось от Сербии в 2008 году, а в 2010-м его самостоятельный статус признал Международный суд ООН. По состоянию на май 2019 года, независимость Косова признавали 100 стран из 193-х.

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Кроме того, УЕФА с 2019 года приняло решение разводить команды из России и Косова.

Отсутствие 20-летнего нападающего не станет для "Базеля" критичным – клуб обеспечил себе участие в весенней части турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян, ныне выступающий за "Арсенал", в мае 2019 года не поехал на финал Лиги Европы в Баку из-за армяно-азербайджанского конфликта, что вызвало грандиозный скандал в Англии.

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Автор
Денис Карпов
Место
Косово
Теги
ФК Базель ФК Краснодар
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Терпилостан во главе с недоростком -лысым Хутиным привели свою резервацию к краю каменного века.
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1
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фил филька
фил филька
"Когда вы нажретесь?" Украинцы взбунтовались против новых цен на газ
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2
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
"Крым - Россия", "Украина - Россия", "Аляска - Россия", "Все - Россия, кроме Косово", "Косово - Сербия
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
П ш е л н а х у й
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2
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Цимельман Филя, лапоть, тебя уже ищут санитары, пора на процедуры...
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фил филька
фил филька
обозик ты же первый смешиваешь политику с чем либо другим))
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