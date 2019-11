Спорт вне политики? Россия приняла скандальное решение по матчу Лиги Европы

Футболист швейцарского "Базеля" Эдон Жегрова не поехал со своей командой в Россию на матч Лиги Европы против "Краснодара". Российская Федерация запретила игроку въезд в страну.

Все дело в том, что Жегрова родом из Республики Косово – государства, чью независимость Россия не признает. Косово отделилось от Сербии в 2008 году, а в 2010-м его самостоятельный статус признал Международный суд ООН. По состоянию на май 2019 года, независимость Косова признавали 100 стран из 193-х.

Кроме того, УЕФА с 2019 года приняло решение разводить команды из России и Косова.

