Россия – Испания: обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная России одержала сенсационную победу над командой Испании в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года. Команда Станислава Черчесова добыла путевку в следующий раунд в серии послематчевых пенальти.

Пропустив в свои ворота уже на 11-й минуте встречи, россияне сумели подловить соперника на ошибке. Один из лидеров "фурии рохи" Жерар Пике подвел своих партнеров, сыграв рукой в собственной штрафной. Артем Дзюба четко реализовал удар с "точки", после чего игра превратилась в одностороннее движение.

Испанцы много владели мячом, но до реальных угроз воротам Акинфеева дело не доходило. В итоге игра прикатилась к серии пенальти, в которой решающие промахи допустили Коке и Аспас. Вашему вниманию видео самых интересных моментов игры.

Испания – Россия 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4

Голы: 1:0 – 12, автогол Игнашевич, 1:1 – 41, пенальти Дзюба.

Испания – Де Хеа, Пике, Альба, Начо (Карвахаль, 70), Рамос, Коке, Бускетс, Иско, Сильва (Иньеста, 67), Асенсио, Диего Коста (Аспас, 80).

Россия – Акинфеев, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Кутепов, Зобнин, Жирков (Гранат, 46), Самедов (Черышев, 61), Кузяев, Головин, Дзюба (Смолов, 65).

Предупреждения: Пике (40), Кутепов (54), Зобнин (71).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Испании установила рекорд в матче с Россией на ЧМ-2018.