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9 марта • обновлено в 16:24
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Роналду поздоровался с невидимыми фанатами перед матчем с "Интером"

2.4т
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Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поздоровался с невидимыми фанатами перед матчем против "Интера", который прошел при пустых трибунах из-за коронавируса.

Пятикратный обладатель Золотого мяча с юмором отнесся к тому, что вход на перенесенный поединок 26-го тура итальянской Серии А был закрыт для болельщиков в рамках борьбы с эпидемией. Выходя из клубного автобуса, португалец дал пять воображаемым фанатам, которые в нормальной ситуации встречали бы команду перед входом на стадион.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Отметим, что матч закончился домашней победой "Ювентуса" со счетом 2:0, что позволило туринцам вернуть себе первое место в турнирной таблице, обойдя римский "Лацио" на одно очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции приняли радикальное решение по ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и дортмундской "Боруссией".

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Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
Место
Италия Турин
Теги
ФК Интер ФК Ювентус
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