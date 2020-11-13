Ребров возглавит сборную Украины после Евро-2020 – СМИ

Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров сменит Андрея Шевченко на посту тренера сборной Украины после Евро-2020.

Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, после согласования нового контракта с Шевченко на 2,5 года (по системе 1 + 1,5) глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко решил перестраховаться и подписать предварительное соглашение с Ребровым на три года, начиная с 1 июля 2021 года. Отмечается, что нынешний наставник национальной команды специально включил в свой контракт опцию об автоматическом продлении на 1,5 года, поскольку к тому времени должен уже точно определиться со своим будущим.

Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года после чемпионата Европы, заменив на этом посту Михаила Фоменко. У руля команды он провел 39 матчей, одержав 21 победу при 9 поражениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Николаевич продлил соглашение со сборной Украины и объяснил "непонятную" ситуацию с новым контрактом.