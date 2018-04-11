"Реал" - "Ювентус" - 1-3: онлайн-трансляция 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" принимал дома туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок в столице Испании проходил в среду, 11 апреля.

"Обозреватель" вел онлайн-трансляцию матча Реал - Ювентус.

Напомним, что в первом поединке на "Ювентус Стэдиум" мадридский "Реал" одержал разгромную победу со счетом 3:0.

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 1:3

Голы: Роналду, 90+7, с пенальти - Манджукич, 2, 37, Матуиди, 61

(Первый матч - 3:0)

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

"Реал": 1. Навас К., 2. Карвахаль, 3. Вальехо, 5. Варан, 12. Марсело, 8. Кроос, 10. Модрич, 14. Каземиро, 7. Роналду, 11. Бэйл, 22. Иско

Запасные: 13. Касилья, 15. Тео Эрнандес, 17. Лукас Васкес, 18. Льоренте М., 20. Асенсио, 23. Ковачич, 9. Бензема

"Ювентус": 1. Буффон, 2. Де Шильо, 4. Бенатиа, 12. Алекс Сандро, 3. Кьеллини, 14. Матуиди, 6. Хедира, 5. Пьянич, 11. Дуглас Коста, 9. Игуаин, 17. Манджукич

Запасные: 23. Щенсны, 7. Куадрадо, 26. Лихтштайнер, 24. Ругани, 27. Стураро, 8. Маркизио, 22. Асамоа К.

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