Ракицкий в России забил фантастический гол со штрафного во втором матче подряд

Украинский футболист питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий отметился очередным фантастическим голом в матче чемпионата России.

В поединке 22-го тура Премьер-лиги против московского "Локомотива" экс-защитник сборной Украины смог поразить ворота соперника невероятным ударом со штрафного.

На 54-й минуте наш соотечественник открыл счет в игре, эффектно перебросив стенку. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад Ракицкий забил похожий классный гол со стандартного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" в январе 2019 года. Федерация футбола Украины отреагировала на это, исключив защитника из списка игроков сборной на своем официальном сайте.

Перед стартовыми матчами национальной команды Украины в квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии и Люксембурга главный тренер сборной Андрей Шевченко огласил состав, в котором отсутствовал выступающий в России футболист.

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