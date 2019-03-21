"Рак мозга": легенда "Динамо" Шовковский сделал важное обращение к украинцам из-за выборов

Легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский признался, что шокирован количеством кандидатов в президенты Украины.

Экс-футболист призвал своих соотечественников обязательно проголосовать 31 марта, а также отметил, что изучает программы только тех политиков, которые ему интересны.

"39 зарегистрированных кандидатов в президенты! 39! И большинство из них технические! Можно получить рак мозга, если ознакомиться со всеми программами! Поэтому я определил для себя реальный круг претендентов из зарегистрированных кандидатов и из них буду выбирать. Программы этих кандидатов я и изучаю! Если вы считаете, что ваш голос не может что-то решить, пускаете все на самотек по принципу "пусть будет, как будет" и не идете голосовать, то потом не стоит что-либо говорить в адрес избранного президента или его политики", – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский теннисист Сергей Стаховский, известный своей патриотичной позицией, раскритиковал политиков нашей страны накануне президентских выборов.

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