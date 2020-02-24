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24 февраля • обновлено в 17:35
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Президент турецкого гранда подрался с фанатами после проигранного дерби

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Президент "Фенербахче" Али Коч вступил в потасовку с болельщиками своей команды после домашнего поражения в стамбульском дерби против "Галатасарая" со счетом 1:3.

Как сообщает издание Turkish-Football, руководитель клуба не сумел сдержать эмоции из-за оскорбительных выкриков в свой адрес со стороны фанатов "Фенербахче" и, выпрыгнув из VIP-зоны в толпу болельщиков, принял участие в потасовке.

Президент "Фенербахче" лезет в толпу фанатов

Президент "Фенербахче" лезет в толпу фанатов

Стоит отметить, что его команда проиграла домашнее дерби "Галатасараю" впервые за 21 год. Горячая атмосфера наблюдалась не только на трибунах, а и на футбольном поле. Арбитр предъявил игрокам 14 карточек, две из которых стали красными. Главный тренер “Фенербахче" также заработал удаление.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь "Коньяспора" Серкан Кырынтылы заработал одно из самых быстрых удалений в истории футбола, покинув поле спустя 20 секунд после начала встречи.

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Тема
чемпионат Турции
Место
Турция Стамбул
Теги
Галатасарай Стамбул Фенербахче Стамбул
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