Президент турецкого гранда подрался с фанатами после проигранного дерби

Президент "Фенербахче" Али Коч вступил в потасовку с болельщиками своей команды после домашнего поражения в стамбульском дерби против "Галатасарая" со счетом 1:3.

Как сообщает издание Turkish-Football, руководитель клуба не сумел сдержать эмоции из-за оскорбительных выкриков в свой адрес со стороны фанатов "Фенербахче" и, выпрыгнув из VIP-зоны в толпу болельщиков, принял участие в потасовке.

Mayhem after Fenerbahce’s defeat to Galatasaray at home.



Fener President Ali Koc dives into a post game brawl 😂 pic.twitter.com/tz7wWv3b2A