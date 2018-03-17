Порошенко высказался за всесторонний бойкот ЧМ-2018 в России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что был бы рад бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года от всех стран, которые квалифицировались на Мундиаль. Мировое первенство пройдет на полях России с 14 июня по 15 июля.

"Честно говоря, я не футбольный фанат, но я хотел бы видеть всеобщий бойкот ЧМ-2018. Это важно для меня, несмотря на то, что на Российскую Федерацию накладываются и более эффективные санкции. Не верьте тем, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели", - заявил глава государства в интервью IKZ.

Петр Порошенко

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал мировое сообщество к массовому бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 в России. Комментируя отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, дипломат выразил уверенность в том, что игнорирование Мундиаля станет эффективным инструментом давления на страну-агрессора.

Как сообщал "Обозреватель", в Международной федерации футбола (ФИФА) возникли серьезные опасение относительно чемпионата мира в России из-за массовых призывов к бойкоту турнира.