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Порошенко высказался за всесторонний бойкот ЧМ-2018 в России

26.7тЧитать новость на украинском

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что был бы рад бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года от всех стран, которые квалифицировались на Мундиаль. Мировое первенство пройдет на полях России с 14 июня по 15 июля.

"Честно говоря, я не футбольный фанат, но я хотел бы видеть всеобщий бойкот ЧМ-2018. Это важно для меня, несмотря на то, что на Российскую Федерацию накладываются и более эффективные санкции. Не верьте тем, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели", - заявил глава государства в интервью IKZ.

Петр Порошенко

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал мировое сообщество к массовому бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 в России. Комментируя отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, дипломат выразил уверенность в том, что игнорирование Мундиаля станет эффективным инструментом давления на страну-агрессора.

Как сообщал "Обозреватель", в Международной федерации футбола (ФИФА) возникли серьезные опасение относительно чемпионата мира в России из-за массовых призывов к бойкоту турнира.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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