По-украински: новичок "Шальке" рассыпался в комплиментах Коноплянке

Хорватский полузащитник немецкого "Шальке" Марко Пьяца поблагодарил Евгения Коноплянку за помощь при адаптации в клубе. Новичок "кобальтовых" рассказал, что активнее всего общается с Матией Настасичем и нашим соотечественником, причем с использованием украинского языка.

"Ребята меня приняли очень хорошо. Я сразу же почувствовал себя частью команды. Атмосфера в коллективе отличная. Я почувствовал это с первых минут, как только прибыл на сборы в Испанию. Мне помогают Настасич и Коноплянка. С ним мы общаемся на смеси украинского, хорватского и английского языков", – цитирует Пьяцу официальный сайт "Шальке".

Отметим, что в немецкий клуб 22-летний хорватский полузащитник перебрался из "Ювентуса" на правах аренды.

Как сообщал "Обозреватель", в СМИ появилась информация о сенсационном трансфере Коноплянки.