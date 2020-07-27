Отстраненный от футбола президент клуба Первой лиги спровоцировал драку после матча

Отстраненный от футбола президент клуба Первой лиги (на фото по центру) спровоцировал драку после матча.

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий, которого пожизненно отстранили от футбола за избиение арбитра Юрия Иванова после матча его команды в Первой лиге, попал в новый скандал.

В рамках 26-го тура чемпионата "Агробизнес" обыграл "Волынь" (3:0), что вызвало недовольство у болельщиков луцкого клуба, которые решили обсудить эту неудачу с игроками своей команды после окончания поединка. Одному из фанатов больше всего не понравилось, что "Волынь" проиграла коллективу из села.

Собуцкий, который в этот момент проходил мимо, не сумел сдержаться, услышав оскорбления в адрес Волочиска, и назвал болельщика "селом". Это спровоцировало людей, которые приехали поддержать луцкую команду, в результате чего они начали перелазить через забор, пытаясь разобраться с президентом "Агробизнеса", но он поспешно ретировался, а фанаты вступили в драку с представителями службы безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, после матча Первой лиги Украины между "Агробизнесом" и "Минаем" арбитра Юрия Иванова избили в судейской комнате.

В своем рапорте пострадавший обвинил в рукоприкладстве Собуцкого, который заявил, что он, напротив, не давал разъяренным фанатам пробраться к Иванову.

Позже Союз ветеранов АТО Волочиска обратился к Украинской ассоциации футбола (УАФ), написав, что арбитра несколько раз ударил один из побратимов организации.

Несмотря на это, КДК УАФ принял решение пожизненно отстранить президента "Агробизнеса" от футбола и оштрафовать его команду.