Осознал: сбежавшего из Украины футболиста шокировали в Польше

Полузащитник польской "Ягеллонии" Тарас Романчук, который недавно принял гражданство Польши, получил вызов в национальную сборную этой страны. Своими эмоциями бывший украинец поделился с газетой Przegląd Sportowy.

"Я сначала не поверил, что это возможно. Испытал легкий шок, когда мне об этом сообщили, но потом осознал – мне это удалось. Мне позвонил президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек и спросил, согласился бы я выступать за сборную Польши, если бы получил такой шанс. Я ответил "да" – я сделал свой выбор, когда подал документы на получение польского гражданства", – сказал Романчук.

Однако, окружающие восприняли решение экс-украинца неоднозначно – не все его поддержали в желании представлять Польшу.

"Иногда в раздевалке называли меня "крашеным лисом". Не могу обижаться на тех людей, кто против того, чтобы я выступал за сборную Польши. Возможно, в какой-то степени они правы, но также правы и те, кто хочет меня видеть в футболке польской сборной. Каждый имеет право на своё мнение. Я не обижаюсь, продолжаю работать над собой, чтобы доказать тем, кто в меня верит, что я могу играть", – подчеркнул футболист.

Как сообщал "Обозреватель", родившийся в Ковеле Волынской области Тарас Романчук, который пять лет выступает в чемпионате Польши, 14 марта официально стал гражданином этой страны.