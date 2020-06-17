Сборная Украины по футболу перед матчем с Португалией в отборе Евро-2020

Исполнительный комитет УЕФА опубликовал новое расписание матчей чемпионата Европы-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы.

Сборная Украины по футболу свой первый поединок на Евро-2020 в группе С проведет с командой Нидерландов 13 июня.

УЕФА опубликовал новое расписание сборной Украины на Евро-2020

Полное расписание квартета С выглядит следующим образом:

13.06.2021 (воскресенье)

Австрия - победитель плей-офф (Будапешт, 19.00)

Нидерланды - Украина (Амстердам, 22.00)

17.06.2021 (четверг)

Украина - победитель плей-офф (Бухарест, 16.00)

Нидерланды - Австрия (Амстердам, 22.00)

21.06.2021 (понедельник)

победитель плей-офф - Нидерланды (Амстердам, 19.00)

Украина - Австрия (Бухарест, 19.00)

Финал Евро-2020 состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 11 июля 2021

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса финал Лиги чемпионов-2020 перенесен в Лиссабон. Здесь пройдут и остальные матчи турнира, начиная с 1/4 финала. Все стадии будут состоять из одной игры.

Кроме того УЕФА решил возобновить Лигу Европы 5 августа перенесенными матчами 1/8 финала.